NOIOSO

Perché la soluzione è Noioso? Noioso descrive qualcosa che provoca noia o fastidio, suscitando sbadigli e desiderio di interrompere l’attività. È usato per indicare situazioni, libri, film o persone che risultano monotoni e poco coinvolgenti. Quando qualcosa è noioso, porta seccatura e fa venir voglia di staccarsi o di cercare qualcosa di più interessante, rendendo difficile mantenere l’attenzione.

N Napoli

O Otranto

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

