Curiosità e Significato di Convesso

Approfondisci la parola di 8 lettere Convesso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Convesso? Convesso descrive una figura la cui superficie si incurva verso l'esterno, come la parte superiore di una palla o di un arco. Questo termine si riferisce a un angolo che non include i prolungamenti dei lati, creando una forma aperta e arrotondata. In breve, indica qualcosa che si apre verso l’esterno, caratterizzando molte forme naturali e geometriche. È un concetto fondamentale in geometria e design.

Come si scrive la soluzione Convesso

Hai trovato la definizione "Angolo non contenente i prolungamenti dei lati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

