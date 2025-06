Aggiunta territoriale nei cruciverba: la soluzione è Annessione

Home / Soluzioni Cruciverba / Aggiunta territoriale

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Aggiunta territoriale' è 'Annessione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNESSIONE

Curiosità e Significato di Annessione

La parola Annessione è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Annessione.

Perché la soluzione è Annessione? L'aggiunta territoriale si riferisce all'atto di incorporare un nuovo territorio a uno già esistente, spesso attraverso un'operazione ufficiale come un'unità politica o amministrativa. La parola chiave è annessione, che indica l'unione di territori in modo definitivo e ufficiale, modificando i confini e la sovranità. È un termine spesso usato in ambito storico e geopolitico per descrivere questo processo di integrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applausoL aggiunta di liquido nel radiatoreSi può dare in aggiunta allo stipendio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Annessione

Se "Aggiunta territoriale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T D L R R G E T R E I A E T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIGITALE TERRESTRE" DIGITALE TERRESTRE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.