RIUNITI

Curiosità e Significato di Riuniti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Riuniti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Riuniti? Adunati in assemblea indica un gruppo di persone che si sono riunite insieme, spesso per discutere o prendere decisioni collettive. La parola riuniti suggerisce l'idea di unione e collaborazione tra membri di un gruppo, sottolineando la partecipazione condivisa. È un termine che evoca il senso di comunità e coinvolgimento, fondamentale in contesti di incontri pubblici, associazioni o assemblee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Raccolti in assembleaDà validità all assembleaL assemblea per nominare i candidati negli USAL assemblea permanente dei vescovi italiani

Come si scrive la soluzione Riuniti

La definizione "Adunati in assemblea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

I Imola

