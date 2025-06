Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione nei cruciverba: la soluzione è Novenari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione' è 'Novenari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVENARI

Curiosità e Significato di Novenari

Perché la soluzione è Novenari? I novenari sono poesie o preghiere composte da nove versi, tipicamente di origine religiosa o devozionale. Questa forma poetica è molto diffusa nella tradizione cattolica, soprattutto nelle pratiche di preghiera e devozione, come i novenari dedicati a santi o eventi speciali. Sono un modo semplice e intenso per esprimere fede e meditazione, arricchendo la spiritualità quotidiana.

Come si scrive la soluzione Novenari

Non riesci a risolvere la definizione "Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

