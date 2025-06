La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una parte del palazzo' è 'Facciata' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Perché la soluzione è Facciata? La facciata è la parte esterna di un edificio, quella che si vede e dà il volto alla struttura. Spesso decorata e curata, rappresenta l’identità di un palazzo e può riflettere lo stile architettonico dell’epoca. È la prima impressione che si ha di un edificio e spesso viene restaurata per valorizzare l’aspetto estetico e storico di un luogo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte anteriore di un edificioParte esterna della casaFa parte del palazzoPalazzo sede del Presidente del ConsiglioLa campana del palazzo di Westminster

F Firenze

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

M O R E C C M O E A L R E C N I T

