LATTUGA

Perché la soluzione è Lattuga? La lattuga è un’insalata molto diffusa in cucina, apprezzata per le sue foglie croccanti e delicate, perfette in insalate e panini. È una verdura a foglia verde, ricca di acqua e vitamine, che contribuisce al nostro benessere. La sua versatilità la rende un ingrediente fondamentale per pasti leggeri e salutari, rappresentando una delle varietà più comuni e amate tra gli ortaggi.

Come si scrive la soluzione Lattuga

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L O C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLA" COLLA

