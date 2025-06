Un dipinto di Gustav Klimt nei cruciverba: la soluzione è Danae

DANAE

Curiosità e Significato di Danae

Approfondisci la parola di 5 lettere Danae: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Danae? Danae è una figura mitologica della Grecia antica, famosa per il suo racconto che simboleggia la speranza e la fertilità. Nell'arte, l'immagine di Danae spesso rappresenta una donna avvolta in un'atmosfera intima e ricca di simbolismi, come nel celebre dipinto di Klimt. Questa figura incarna l'incontro tra il divino e il terreno, lasciando un segno profondo nella cultura e nell'arte.

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R T I T C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICATTO" RICATTO

