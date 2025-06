Sporge dalla padella nei cruciverba: la soluzione è Manico

MANICO

Curiosità e Significato di Manico

Hai risolto il cruciverba con Manico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Manico.

Perché la soluzione è Manico? Manico è la parte di un utensile, come una pentola o una spatola, che permette di impugnarlo e maneggiarlo con facilità. È il manico che facilita l'uso sicuro e comodo degli strumenti da cucina, evitando scottature o scivolamenti. Quindi, quando si parla di sporge dalla padella, si fa riferimento proprio al manico, essenziale per cucinare in modo pratico e sicuro.

Come si scrive la soluzione Manico

Se "Sporge dalla padella" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

