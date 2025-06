Spifferare le risposte al compagno interrogato nei cruciverba: la soluzione è Suggerire

SUGGERIRE

Curiosità e Significato di Suggerire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Suggerire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Suggerire? Spifferare le risposte al compagno interrogato significa suggerire o indicare in modo sottile qualcosa che può aiutare chi è in difficoltà. La parola giusta è suggerire, che indica l'atto di consigliare o far intuire qualcosa senza dirlo apertamente. È un modo discreto per offrire aiuto o informazioni, spesso in modo velato e raffinato.

Come si scrive la soluzione Suggerire

Stai cercando la risposta alla definizione "Spifferare le risposte al compagno interrogato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

U Udine

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

