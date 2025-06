Si sente sempre prima che passi nei cruciverba: la soluzione è Dolore

DOLORE

Curiosità e Significato di Dolore

Approfondisci la parola di 6 lettere Dolore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dolore? Il dolore è una sensazione sgradevole che si percepisce prima che un danno fisico o emotivo si manifesti completamente. È come un campanello d’allarme naturale del nostro corpo, avvisandoci di un problema imminente. Quindi, il dolore si sente sempre prima che passi, segnalando che qualcosa non va e richiede attenzione. È un modo per proteggerci e prenderci cura di noi stessi.

Come si scrive la soluzione Dolore

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T C E A I R Mostra soluzione



