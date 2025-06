Si dipana con l arcolaio nei cruciverba: la soluzione è Matassa

MATASSA

Curiosità e Significato di Matassa

Approfondisci la parola di 7 lettere Matassa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Matassa? Matassa indica un gomitolo di filo, spago o nastro avvolto a spirale, spesso usato per cucire o lavori artigianali. È anche usata in senso figurato per descrivere una situazione complessa o intricata da sbrogliare. L’immagine deriva dal modo in cui il filo viene avvolto, come se si dipanasse con l’arcolaio, rendendo questa parola simbolo di qualcosa che richiede pazienza e attenzione per essere risolto.

Come si scrive la soluzione Matassa

Se "Si dipana con l arcolaio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

