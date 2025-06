Si dice lo siano le scarpe del contadino nei cruciverba: la soluzione è Grosse

GROSSE

Curiosità e Significato di Grosse

Non fermarti alla soluzione! Conosci Grosse più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grosse.

Perché la soluzione è Grosse? GROSSE è un termine che indica scarpe robuste e pesanti, tipiche dei contadini, utili per lavorare nei campi. Sono calzature pratiche, resistenti e pensate per affrontare terreni impegnativi. Questa parola richiama l’immagine di scarpe grandi e solide, perfette per il lavoro nei campi. Insomma, un modo divertente per descrivere calzature robuste e funzionali, tipiche di chi lavora la terra.

Come si scrive la soluzione Grosse

Se "Si dice lo siano le scarpe del contadino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

