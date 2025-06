Secondo nome della regista Sofia Coppola nei cruciverba: la soluzione è Carmina

CARMINA

Curiosità e Significato di Carmina

Perché la soluzione è Carmina? Carmina è un termine di origine latina che significa canti o poesie. Spesso associato a composizioni musicali o letterarie, richiama l'idea di espressione artistica e cultura. È anche il nome di alcune opere famose, come le Carmina Burana, raccolte di poesie medievali musicate da Carl Orff. Un termine ricco di storia e poesia, che evoca l'arte e la bellezza.

Come si scrive la soluzione Carmina

C Como

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E N T I O L I A C N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTINENTALI" CONTINENTALI

