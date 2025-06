Salite scoscese nei cruciverba: la soluzione è Erte

ERTE

Curiosità e Significato di Erte

La parola Erte è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Erte.

Perché la soluzione è Erte? Salite scoscese si riferisce a pendenze ripide e impegnative, come quelle di un sentiero o di una strada molto inclinata. La soluzione ERTE deriva dal dialetto e indica appunto pendii o terreni in salita, spesso difficili da percorrere. È un termine usato per descrivere terreni accidentati e impervi, caratteristici di zone montuose o collinari. Un esempio di paesaggio che invita alla prudenza e all’avventura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Salite ripide e malagevoliSi percorrono inerpicandosiViottoli montaniSalite faticosamentePer le sue pedalate sono ideali le saliteRocce scoscese sull abisso

Come si scrive la soluzione Erte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Salite scoscese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

