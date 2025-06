Roba da vendere nei cruciverba: la soluzione è Merce

MERCE

Curiosità e Significato di Merce

Perché la soluzione è Merce? Merce indica beni o prodotti destinati alla vendita, spesso riferendosi a generi di largo consumo o articoli commerciali. È il termine usato per descrivere tutto ciò che può essere scambiato o acquistato sul mercato. Quando si dice roba da vendere, ci si riferisce proprio a questa merce pronta per essere venduta e distribuita. In sostanza, rappresenta tutto ciò che ha un valore commerciale.

Come si scrive la soluzione Merce

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

