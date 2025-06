Qualsiasi medicinale... che manda in bagno nei cruciverba: la soluzione è Lassativo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Qualsiasi medicinale... che manda in bagno' è 'Lassativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LASSATIVO

Curiosità e Significato di Lassativo

Perché la soluzione è Lassativo? Lassativo è un medicinale usato per stimolare l'intestino e favorire l'eliminazione delle feci. Viene assunto in caso di stitichezza o per pulire l'intestino prima di interventi medici. In sostanza, aiuta a mettere in moto il sistema digestivo, facilitando il moto intestinale e mantenendo il benessere dell'apparato digerente. Un alleato utile quando si ha bisogno di regolarità.

Come si scrive la soluzione Lassativo

Hai trovato la definizione "Qualsiasi medicinale... che manda in bagno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

