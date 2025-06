Può finire al muro nei cruciverba: la soluzione è Manifesto

MANIFESTO

Curiosità e Significato di Manifesto

Hai risolto il cruciverba con Manifesto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Manifesto.

Perché la soluzione è Manifesto? Manifesto è un documento ufficiale che espone principi, idee o obiettivi di un movimento, partito o persona. È come una dichiarazione pubblica delle proprie intenzioni e valori, spesso usata per convincere e coinvolgere. In breve, rappresenta un modo di comunicare chiaramente ciò in cui si crede e cosa si vuole cambiare, diventando così un potente strumento di proposta e ispirazione.

Come si scrive la soluzione Manifesto

La definizione "Può finire al muro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N G O P N P I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PING PONG" PING PONG

