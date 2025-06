Premio parodia dell analogo illustre svedese nei cruciverba: la soluzione è Ignobel

IGNOBEL

Curiosità e Significato di Ignobel

Approfondisci la parola di 7 lettere Ignobel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ignobel? Il Premio Ig Nobel è un riconoscimento umoristico che premia ricerche scientifiche insolite e divertenti, spesso con un pizzico di satira verso l’eccentricità umana. Istituito negli Stati Uniti, celebra scoperte improbabili ma talvolta sorprendenti, dimostrando come anche le idee più strane possano portare a riflessioni serie o semplicemente a sorridere. È un modo originale per avvicinare il pubblico alla scienza.

Come si scrive la soluzione Ignobel

Hai davanti la definizione "Premio parodia dell analogo illustre svedese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

