Pregiato gallinaceo nei cruciverba: la soluzione è Starna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pregiato gallinaceo' è 'Starna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STARNA

Curiosità e Significato di Starna

Approfondisci la parola di 6 lettere Starna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Starna? Starna indica un uccello selvatico della famiglia dei fagiani, noto per il suo aspetto elegante e il carattere distinto. È apprezzata sia come cacciagione pregiata che per la sua bellezza naturale. Questo termine richiama quindi un animale di alta qualità e valore, simbolo di raffinatezza nel mondo della fauna selvatica italiana. In sintesi, rappresenta un simbolo di eleganza e pregio nel regno animale.

Come si scrive la soluzione Starna

Non riesci a risolvere la definizione "Pregiato gallinaceo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

N Napoli

A Ancona

