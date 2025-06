Particolari lampade nei cruciverba: la soluzione è Alogene

ALOGENE

Curiosità e Significato di Alogene

Approfondisci la parola di 7 lettere Alogene: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alogene? Alogene si riferisce a lampade che usano il gas alogeno, come il iodio o il bromo, per migliorare l’efficienza e la luminosità delle lampadine. Questi apparecchi offrono luce brillante e più duratura rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. Sono ideali per illuminare ambienti domestici o professionali, unendo funzionalità e risparmio energetico, rendendo gli spazi più vividi e accoglienti.

Come si scrive la soluzione Alogene

A Ancona

L Livorno

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETTORE" ETTORE

