Parti fisse di motori nei cruciverba: la soluzione è Statori

Home / Soluzioni Cruciverba / Parti fisse di motori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parti fisse di motori' è 'Statori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATORI

Curiosità e Significato di Statori

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Statori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Statori? Gli statori sono le parti fisse di un motore elettrico, fondamentali per il suo funzionamento. Si tratta di componenti che creano il campo magnetico necessario per far muovere l’albero rotante, trasformando l’energia elettrica in movimento meccanico. Presente in molti dispositivi, dagli elettrodomestici alle auto elettriche, l'importanza degli statori è cruciale per l’efficienza e la potenza del motore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostiene parti fisseParti biancastre delle unghieParti di tende

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Statori

Hai davanti la definizione "Parti fisse di motori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N P I E I T A I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIANETINI" PIANETINI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.