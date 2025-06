Parma : prosciutto = Colonnata : x nei cruciverba: la soluzione è Lardo

Home / Soluzioni Cruciverba / Parma : prosciutto = Colonnata : x

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parma : prosciutto = Colonnata : x' è 'Lardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARDO

Curiosità e Significato di Lardo

La parola Lardo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lardo.

Perché la soluzione è Lardo? Il lardo di Colonnata è un pregiato salume toscano ottenuto dalla lavorazione del lardo di maiale, stagionato in apposite ciotole di marmo. È amato per il suo gusto delicato e la consistenza morbida, spesso accompagnato da pane croccante o usato come condimento raffinato. Rappresenta un’eccellenza gastronomica italiana, simbolo di tradizione e qualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È noto quello di ColonnataNel lardo e nel salameOttimo prodotto suino della zona di CarraraFoto 4 Una gita a 4765 Parma|Foto 1 Una gita a 4765 Parma|Scorre tra Parma e Reggio Emilia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lardo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Parma : prosciutto = Colonnata : x", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAMIA" TAMIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.