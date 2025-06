Oratore latino guida turistica per antonomasia nei cruciverba: la soluzione è Cicerone

CICERONE

Curiosità e Significato di Cicerone

Perché la soluzione è Cicerone? Cicerone era un celebre oratore e politico romano, noto anche per aver scritto un'importante guida turistica sulla città di Roma. La sua figura simboleggia l’esperto che accompagna e racconta le meraviglie della cultura e dell’arte antica, diventando un punto di riferimento nel mondo del turismo culturale. Il termine oggi si usa per indicare una guida esperta e competente in un campo.

Come si scrive la soluzione Cicerone

C Como

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

