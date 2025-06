Meste e nostalgiche nei cruciverba: la soluzione è Malinconiche

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Meste e nostalgiche' è 'Malinconiche'.

MALINCONICHE

Curiosità e Significato di Malinconiche

La soluzione Malinconiche di 12 lettere

Perché la soluzione è Malinconiche? MALINCONICHE descrive emozioni di nostalgia dolce e un po' triste, quei sentimenti che ci riportano a ricordi belli ma ormai lontani. È una parola che racchiude il desiderio di rivivere momenti passati, mescolando gioia e malinconia. Un modo poetico per esprimere quanto il passato possa essere affascinante e struggente allo stesso tempo. Queste emozioni rendono la vita più profonda e ricca di significato.

Come si scrive la soluzione Malinconiche

Non riesci a risolvere la definizione "Meste e nostalgiche"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

