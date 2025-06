Mansioni, ruoli nei cruciverba: la soluzione è Incarichi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mansioni, ruoli' è 'Incarichi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCARICHI

Curiosità e Significato di Incarichi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Incarichi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Incarichi.

Perché la soluzione è Incarichi? Incarichi indica le funzioni, compiti o responsabilità affidate a qualcuno in un contesto lavorativo o ufficiale. Rappresenta i ruoli specifici che una persona svolge all’interno di un'organizzazione o progetto. Questa parola sottolinea l’aspetto di autorità e fiducia, evidenziando ciò che ci viene assegnato per essere portato avanti. È un termine fondamentale per capire le diverse mansioni di un ruolo professionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cancellate dai ruoliHa mansioni di controllo abbreviazioneSostiene ruoli specifici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Incarichi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mansioni, ruoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S E U I A T I C A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EURASIATICA" EURASIATICA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.