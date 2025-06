Lo stato del non ecclesiastico nei cruciverba: la soluzione è Laicato

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo stato del non ecclesiastico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stato del non ecclesiastico' è 'Laicato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAICATO

Curiosità e Significato di Laicato

La parola Laicato è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Laicato.

Perché la soluzione è Laicato? Il termine laicato si riferisce a tutte le persone che, pur non appartenendo al clero, sono coinvolte nella vita religiosa e civile della Chiesa. È il mondo dei fedeli laici che contribuiscono attivamente senza ricoprire ruoli clericali. In sostanza, rappresenta lo stato del non ecclesiastico, ovvero coloro che vivono la fede e la loro vocazione al di fuori delle funzioni sacerdotali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si oppone al cleroLo stato di chi non è ecclesiasticoLo stato di chi ha una metà in piùLo Stato africano con Kigali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Laicato

Hai trovato la definizione "Lo stato del non ecclesiastico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A F E S R A N C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANCESCA" FRANCESCA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.