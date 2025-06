La volpe del pellicciaio nei cruciverba: la soluzione è Renard

RENARD

Curiosità e Significato di Renard

Perché la soluzione è Renard? Renard è il termine francese che significa volpe, simbolo di astuzia e furbizia nelle storie popolari. Spesso utilizzato in letteratura e favole, rappresenta l’intelligenza e l’ingegno nel risolvere problemi o ingannare gli avversari. La parola richiama l’immagine di un animale astuto e scaltro, caratteristiche tipiche del protagonista di molte narrazioni. È un modo elegante per indicare una persona furba e astuta.

Come si scrive la soluzione Renard

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

D Domodossola

