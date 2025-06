La sua sigla è TE nei cruciverba: la soluzione è Teramo

TERAMO

Curiosità e Significato di Teramo

Approfondisci la parola di 6 lettere Teramo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Teramo? Teramo è una città italiana situata in Abruzzo, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. La sua sigla, TE, rappresenta proprio questa località, conosciuta anche per le sue tradizioni, monumenti e paesaggi mozzafiato. Un luogo ricco di storia che merita di essere scoperto, simbolo di un territorio vibrante e autentico.

Come si scrive la soluzione Teramo

Se ti sei imbattuto nella definizione "La sua sigla è TE", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A A L C N T L A N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUNA CALANTE" LUNA CALANTE

