La più grande ghiandola del corpo umano nei cruciverba: la soluzione è Fegato

Home / Soluzioni Cruciverba / La più grande ghiandola del corpo umano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La più grande ghiandola del corpo umano' è 'Fegato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FEGATO

Curiosità e Significato di Fegato

Hai risolto il cruciverba con Fegato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Fegato.

Perché la soluzione è Fegato? Il fegato è la più grande ghiandola del corpo umano, svolgendo funzioni fondamentali come la produzione di bile per la digestione, il metabolismo delle sostanze nutritive e la disintossicazione del sangue. È un organo essenziale per mantenere l'equilibrio e la salute complessiva del nostro organismo, dimostrando quanto sia importante prendersene cura ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Integratore ricco di Omega 3I Veneti lo mangiano accompagnato da cipolleSe lo mangia chi si rodeÈ la ghiandola più grossa del corpoÈ l arteria più importante del corpo umanoIl più grande fra i felini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fegato

Hai davanti la definizione "La più grande ghiandola del corpo umano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R A I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIBRA" FIBRA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.