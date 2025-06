La Oriana di Intervista con la storia nei cruciverba: la soluzione è Fallaci

Home / Soluzioni Cruciverba / La Oriana di Intervista con la storia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Oriana di Intervista con la storia' è 'Fallaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALLACI

Curiosità e Significato di Fallaci

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fallaci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fallaci? FALLACI deriva dal nome dell'omonimo scrittore e drammaturgo italiano, noto per i suoi giochi di parole e trame ingegnose. Oggi, il termine si usa per descrivere qualcuno che utilizza astuzia, inganno o strategie sottili per raggiungere i propri scopi. È un termine che indica intelligenza e furbizia, spesso con un pizzico di malizia, rendendo questa parola un simbolo di arguzia e abilità mentale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ingannevoli, illusoriL Oriana più famosaLa Oriana autrice di Intervista con la storiaOriana : scrisse Intervista con la storiaScrisse Intervista con la storia

Come si scrive la soluzione Fallaci

Non riesci a risolvere la definizione "La Oriana di Intervista con la storia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O T U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUONI" TUONI

