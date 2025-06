La comedy equivalente al cabaret ing nei cruciverba: la soluzione è Standup

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La comedy equivalente al cabaret ing' è 'Standup'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANDUP

Curiosità e Significato di Standup

La parola Standup è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Standup.

Perché la soluzione è Standup? Il termine stand-up si riferisce a uno stile di spettacolo comico in cui un artista, spesso chiamato stand-up comedian, intrattiene il pubblico con monologhi divertenti e osservazioni sulla vita quotidiana. È un modo diretto e immediato di far ridere, senza scenografie elaborate o attori, puntando tutto sulla bravura del comico nel raccontare storie e battute. È, insomma, la forma più pura di comicità dal vivo.

Come si scrive la soluzione Standup

Hai trovato la definizione "La comedy equivalente al cabaret ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

U Udine

P Padova

