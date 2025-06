Invia dati dallo spazio nei cruciverba: la soluzione è Telesonda

TELESONDA

Curiosità e Significato di Telesonda

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Telesonda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Telesonda? Una TESONDA è un satellite artificiale che invia dati dall'orbita terrestre, come immagini, segnali o informazioni scientifiche. Questi strumenti permettono di monitorare il clima, mappare il territorio o comunicare a distanza. In breve, sono le antenne tecnologiche che ci portano informazioni dal vasto spazio, rendendo possibile molte delle innovazioni di oggi. È un vero e proprio ponte tra Terra e universo.

Come si scrive la soluzione Telesonda

Hai davanti la definizione "Invia dati dallo spazio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S I G R A Mostra soluzione



