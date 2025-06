Il triangolo con l ipotenusa nei cruciverba: la soluzione è Rettangolo

RETTANGOLO

Curiosità e Significato di Rettangolo

Approfondisci la parola di 10 lettere Rettangolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rettangolo? Il triangolo con l'ipotenusa è un esempio di figura geometrica che richiama il concetto di un rettangolo, poiché il suo nome deriva dal fatto che ha un angolo retto di 90 gradi. Spesso usato come indizio in giochi di parole o enigmi, questo termine sottolinea come le figure geometriche possano essere legate anche a concetti più astratti e divertenti, rendendo la matematica più accessibile e interessante.

Come si scrive la soluzione Rettangolo

Hai trovato la definizione "Il triangolo con l ipotenusa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

