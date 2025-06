Il più tipico manto stradale nei cruciverba: la soluzione è Asfalto

Home / Soluzioni Cruciverba / Il più tipico manto stradale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il più tipico manto stradale' è 'Asfalto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASFALTO

Curiosità e Significato di Asfalto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Asfalto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Asfalto.

Perché la soluzione è Asfalto? L'asfalto è il materiale più comune utilizzato per la superficie delle strade e delle autostrade. Si tratta di una miscela di bitume e aggregati che garantisce durata, resistenza e sicurezza durante la guida. Questo manto stradale, fondamentale per il trasporto quotidiano, permette alle automobili di muoversi agevolmente e di mantenere stabilità anche in condizioni climatiche avverse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riduce il rischio di aquaplaning in autostradaGiungla d film di John Huston del 1950Spesso copre le strade percorse dalle automobiliForma il manto stradalePunto in cui una corsia stradale diventa più ampiaTipico della stagione più fredda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Asfalto

Hai trovato la definizione "Il più tipico manto stradale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

F Firenze

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIOTA" PIOTA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.