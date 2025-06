Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013 nei cruciverba: la soluzione è Salvini

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013' è 'Salvini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALVINI

Curiosità e Significato di Salvini

La soluzione Salvini di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Salvini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Salvini? Matteo Salvini è un politico italiano, leader della Lega Nord, eletto segretario nel 2013. È noto per aver portato il partito a essere una delle principali forze politiche in Italia, con un forte focus su temi come immigrazione, sovranità e sicurezza. La sua figura ha segnato un cambiamento significativo nel panorama politico nazionale, influenzando le scelte e il dibattito pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giovanni eletto presidente del CONI nel 2013Una lega per posateOggetti fatti con una lega di rame e zinco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salvini

Hai trovato la definizione "Il Matteo eletto segretario della Lega nel 2013" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A E E N I Z T I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIETANZIERA" PIETANZIERA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.