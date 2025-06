Il lato opposto all angolo retto nei cruciverba: la soluzione è Ipotenusa

IPOTENUSA

Curiosità e Significato di Ipotenusa

Perché la soluzione è Ipotenusa? L'ipotenusa è il lato più lungo di un triangolo rettangolo, opposto all'angolo retto. È la diagonale che collega i due vertici dell'angolo retto, rappresentando la distanza più lunga tra i due punti. Questa parola è fondamentale in geometria e trigonometria, aiutando a calcolare distanze e proporzioni. Conoscere l'ipotenusa è essenziale per risolvere molti problemi matematici e applicazioni pratiche.

Come si scrive la soluzione Ipotenusa

I Imola

P Padova

O Otranto

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

S Savona

A Ancona

