Grandiosi come le piramidi d Egitto nei cruciverba: la soluzione è Faraonici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grandiosi come le piramidi d Egitto' è 'Faraonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARAONICI

Curiosità e Significato di Faraonici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Faraonici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Faraonici.

Perché la soluzione è Faraonici? Faraonici si riferisce a qualcosa di maestoso, imponente e legato all'antico Egitto, come le grandi piramidi dei faraoni. È un termine che richiama la grandiosità, lo splendore storico e la regalità delle civiltà egizie, simbolo di potere e mistero. Usato in modo figurato, descrive situazioni o opere di grandezza straordinaria, che lasciano un'impressione duratura nel tempo.

Come si scrive la soluzione Faraonici

Se "Grandiosi come le piramidi d Egitto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

R Roma

A Ancona

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

