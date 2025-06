Gli uffici dei ministri nei cruciverba: la soluzione è Dicasteri

DICASTERI

Curiosità e Significato di Dicasteri

La soluzione Dicasteri di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dicasteri per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dicasteri? I dicasteri sono i diversi dipartimenti del governo, ognuno dedicato a un settore specifico come salute, istruzione o economia. Sono gli uffici principali dei ministri, che si occupano di elaborare, attuare e supervisionare le politiche pubbliche. In sostanza, rappresentano le grandi aree di competenza amministrativa dello Stato, fondamentali per il funzionamento della macchina pubblica e per la gestione dei servizi ai cittadini.

Come si scrive la soluzione Dicasteri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli uffici dei ministri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

