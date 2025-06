Gioco a enigmi in cui si deve trovare l uscita nei cruciverba: la soluzione è Escape Room

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gioco a enigmi in cui si deve trovare l uscita' è 'Escape Room'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESCAPE ROOM

Curiosità e Significato di Escape Room

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Escape Room, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Escape Room? Un escape room è un gioco di gruppo in cui si deve risolvere una serie di enigmi e indovinelli per trovare l'uscita da una stanza chiusa, stimolando ingegno e collaborazione. È un’attività divertente e coinvolgente, spesso ambientata in scenari tematici, che mette alla prova la capacità di pensare rapidamente e lavorare in squadra. Perfetto per chi ama sfide intelligenti e avventure misteriose!

Come si scrive la soluzione Escape Room

Hai trovato la definizione "Gioco a enigmi in cui si deve trovare l uscita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

O Otranto

M Milano

