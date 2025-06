Frittelle che in Spagna s intingono nel cioccolato nei cruciverba: la soluzione è Churros

CHURROS

Curiosità e Significato di Churros

Perché la soluzione è Churros? I churros sono dolci fritti di origine spagnola, caratterizzati da una forma lunga e incurvata. Spesso vengono intinti nel cioccolato caldo, creando un connubio irresistibile di croccantezza e morbidezza. Perfetti per una pausa golosa, sono uno dei simboli della tradizione culinaria iberica e molto amati in tutto il mondo. Un vero piacere da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Churros

C Como

H Hotel

U Udine

R Roma

R Roma

O Otranto

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A S L A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASCAL" PASCAL

