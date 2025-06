Frantumarsi... come biscotti nei cruciverba: la soluzione è Sbriciolarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Frantumarsi... come biscotti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Frantumarsi... come biscotti' è 'Sbriciolarsi'.

SBRICIOLARSI

Curiosità e Significato di Sbriciolarsi

Hai risolto il cruciverba con Sbriciolarsi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Sbriciolarsi.

Perché la soluzione è Sbriciolarsi? Sbriciolarsi significa spezzarsi o frantumarsi in piccoli pezzi, come i biscotti che si sbriciolano facilmente. È un verbo che descrive un'azione di rottura delicata e progressiva, spesso riferita a materiali morbidi o fragili. Immagina un biscotto che, toccato o masticato, si divide in tante briciole: proprio così si usa sbriciolarsi. È un termine che racchiude l'idea di frammentarsi senza resistenza.

Come si scrive la soluzione Sbriciolarsi

Se "Frantumarsi... come biscotti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A M N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAMAN" MAMAN

