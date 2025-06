Fa montare in bestia nei cruciverba: la soluzione è Collera

COLLERA

Curiosità e Significato di Collera

Vuoi sapere di più su Collera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Collera.

Perché la soluzione è Collera? Fa montare in bestia è un modo di dire che indica qualcosa che fa arrabbiare moltissimo. La parola collera rappresenta proprio questa forte emozione di irritazione o rabbia improvvisa. Quando si prova una collera, si ha un senso di esasperazione che può far scattare reazioni impulsive, rendendo difficile mantenere la calma. È un termine spesso usato per descrivere stati di ira intensa e repentina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quando è sorda impedisce di vedereUn ira improvvisa e violentaRabbia stizzaFanno montare in bestiaFa montare sulle furieNon fa star più nella pelle

Come si scrive la soluzione Collera

Hai trovato la definizione "Fa montare in bestia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

R Roma

A Ancona

