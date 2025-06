È legalmente giovane nei cruciverba: la soluzione è Minorenne

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È legalmente giovane' è 'Minorenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINORENNE

Curiosità e Significato di Minorenne

Approfondisci la parola di 9 lettere Minorenne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Minorenne? Minorenne indica una persona che non ha ancora raggiunto la maggiore età, quindi legalmente ancora giovane e soggetta a specifici limiti di responsabilità e diritti. È un termine usato per distinguere chi è sotto l’età stabilita dalla legge per assumersi determinate responsabilità o compiere certi atti. In breve, si riferisce a chi è ancora in fase di crescita e di protezione legale.

Come si scrive la soluzione Minorenne

La definizione "È legalmente giovane" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

