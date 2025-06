Dipinti finemente nei cruciverba: la soluzione è Miniati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dipinti finemente' è 'Miniati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINIATI

Curiosità e Significato di Miniati

La parola Miniati è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Miniati.

Perché la soluzione è Miniati? Miniati indica opere o decorazioni realizzate con dettagli molto fini e precisi, spesso su pergameni o manoscritti antichi. Questi piccoli dipinti, caratterizzati da colori vivaci e linee delicate, richiedevano grande abilità artistica e precisione. Sono testimonianza di un'arte raffinata che ha accompagnato secoli di cultura e storia, rendendo il termine un sinonimo di eleganza e raffinatezza nelle decorazioni artistiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Finemente decoratiLo sono preziosi messaliLa casa che Goya decorò con 14 dipinti a MadridFinemente sminuzzatoFiori lacustri spesso dipinti da Claude Monet

Come si scrive la soluzione Miniati

Non riesci a risolvere la definizione "Dipinti finemente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

