La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Crudeltà sottile' è 'Sadismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SADISMO

Curiosità e Significato di Sadismo

La parola Sadismo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sadismo.

Perché la soluzione è Sadismo? Il sadismo è una forma di crudeltà sottile, in cui si prova piacere nel infliggere dolore o umiliazione agli altri, spesso in modo nascosto o sottile. È un comportamento che può manifestarsi in molteplici contesti, dalla sfera personale a quella più psicologica. Capire questo atteggiamento aiuta a riconoscerlo e a prevenire situazioni di sofferenza evitabili.

Come si scrive la soluzione Sadismo

La definizione "Crudeltà sottile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

