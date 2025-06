Conflitto di opinioni che crea un litigio nei cruciverba: la soluzione è Dissidio

DISSIDIO

Curiosità e Significato di Dissidio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Dissidio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dissidio? Il termine dissidio indica un contrasto di opinioni o interessi tra due o più parti, che può portare a un litigio o a una disputa. È spesso usato in ambito legale, sindacale o politico per descrivere situazioni di disaccordo che richiedono mediazione o risoluzione. In sostanza, rappresenta un conflitto di idee che necessita di attenzione e gestione per trovare un'intesa.

Come si scrive la soluzione Dissidio

Hai davanti la definizione "Conflitto di opinioni che crea un litigio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S T T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESATTO" ESATTO

