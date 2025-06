Concreto al limite del grezzo nei cruciverba: la soluzione è Materiale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Concreto al limite del grezzo' è 'Materiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATERIALE

Curiosità e Significato di Materiale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Materiale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Materiale.

Perché la soluzione è Materiale? Materiale indica qualsiasi sostanza o componente usato per costruire, creare o realizzare qualcosa. Può essere naturale o artificiale, solido o liquido, ed è fondamentale in ogni processo di produzione o artigianato. Quando si parla di concreto al limite del grezzo, si fa riferimento a un elemento ancora in fase embrionale, senza rifiniture, pronto a essere plasmato o perfezionato secondo necessità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si oppone a CelesteSi oppone a spiritualeLo acquista il costruttoreVi si trova chi è al limite della resistenzaPaesetto al limite di una cittàPosto al limite

Come si scrive la soluzione Materiale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Concreto al limite del grezzo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N I E G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IGIENE" IGIENE

