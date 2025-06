Celebre polistrumentista, bassista di Jovanotti nei cruciverba: la soluzione è Saturnino

Home / Soluzioni Cruciverba / Celebre polistrumentista, bassista di Jovanotti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Celebre polistrumentista, bassista di Jovanotti' è 'Saturnino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATURNINO

Curiosità e Significato di Saturnino

Hai risolto il cruciverba con Saturnino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Saturnino.

Perché la soluzione è Saturnino? Saturnino è un famoso polistrumentista e bassista italiano, noto per aver collaborato con artisti come Jovanotti. La sua versatilità e talento lo rendono uno dei musicisti più apprezzati nel panorama musicale italiano. Con la sua esperienza, arricchisce ogni progetto, portando energia e competenza. È una figura di riferimento per chi ama la buona musica e le collaborazioni di qualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È divenuto celebre quello milanese di Mani puliteCelebre medico ed esploratore scozzeseÈ celebre quello di Ravel

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Saturnino

La definizione "Celebre polistrumentista, bassista di Jovanotti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LILLA" LILLA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.