La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Atti che fanno ridere' è 'Farse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARSE

Curiosità e Significato di Farse

Hai risolto il cruciverba con Farse? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Farse.

Perché la soluzione è Farse? Farse sono atti o situazioni comiche e spesso esagerate, che suscitano ilarità e divertimento. Si tratta di rappresentazioni teatrali o scenette esagerate, caratterizzate da errori, equivoci e malintesi, pensate per far sorridere il pubblico. In breve, sono comicità leggera e spensierata, che rende tutto più divertente e allegro. La risata è garantita con le farsesche trovate!

Come si scrive la soluzione Farse

Se ti sei imbattuto nella definizione "Atti che fanno ridere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S S A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPESA" SPESA

